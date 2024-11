I carabinieri hanno effettuato alcune verifiche alle imprese comminando sanzioni per oltre 25mila euro e sanzioni amministrative per 16mila euro

Nella giornata di ieri militari della compagnia di Girifalco insieme ai carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro (N.I.L.) di Catanzaro e al personale ispettivo dell'Ispettorato territoriale del lavoro (I.T.L.) del capoluogo hanno dato corso ad una serie di accertamenti presso il cantiere della futura "Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza" (Rems), in viale 25 aprile a Girifalco, struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi.

L'intervento, realizzato in ottima sinergia tra carabinieri della compagnia e personale specializzato nel settore della tutela del lavoro, costituisce un'iniziativa a supporto alla sicurezza nei cantieri, volto frattanto anche alla prevenzione e al contrasto del lavoro irregolare. Le verifiche, concentratesi su tre imprese attualmente operanti sul cantiere, hanno portato a contestazioni di natura amministrativa e penale.

Carenti le misure di sicurezza adottate. Sono stati segnalati 4 lavoratori irregolari sui molti controllati, comminate ammende per oltre 25.000 euro e sanzioni amministrative per circa 16.000 euro. Ad alcune imprese è stata imposta la sospensione delle proprie attività sul cantiere. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso.

l.c.