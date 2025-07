Secondo l’accusa gli amministratori avrebbero intimato al pubblico ufficiale di non eseguire un controllo su un sospetto abuso edilizio da parte del padre della vicesindaca, denunciato con un esposto anonimo

Il primo giugno 2027 dovranno comparire, in udienza pre dibattimentale davanti al giudice monocratico di Catanzaro, Pierantonio Cristofaro e Alessia Burdino, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Grifalco, accusati di minaccia a pubblico ufficiale. La vittima, secondo la Procura di Catanzaro, è Gabriella Miniero, ex comandante della Polizia locale del comune catanzarese.

Alla base della citazione a giudizio disposta dal pm Irene Crea vi sarebbe un abuso edilizio segnalato in forma anonima nei confronti del padre della vicesindaca. Il comandante dei vigili urbani avrebbe deciso di eseguire un controllo ispettivo ma l’11 febbraio 2023 avrebbe ricevuto una telefonata del sindaco che, con tono aggressivo, le avrebbe rimproverato di aver accettato un esposto anonimo, insistendo perché venisse cestinato e non si procedesse ad alcun accertamento edilizio.

Dal canto suo la vicesindaca avrebbe ricordato a Miniero che la sua carica è posta alle dipendenze amministrative e funzionali del sindaco e, in sua assenza, del vicensindaco e prospettando alla parte offesa un male ingiusto lasciando intendere che si sarebbe vendicata.

In seguito alle indagini condotte dalla Procura di Catanzaro il pm ha deciso di disporre la citazione a giudizio per sindaco e vicesindaca difesi dagli avvocati Vincenzo Genovese e Vincenzo Galeota.