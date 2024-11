L’evento è stato interrotto nonostante la presenza di circa mille ragazzi provenienti da più zone della regione

La scorsa notte nell'ambito dei servizi di prevenzione svolti dall'arma dei carabinieri durante i weekend, i militari della compagnia carabinieri di Lamezia Terme sono intervenuti a Gizzeria in località Pesci e Anguille ove era in corso un evento organizzato dalla struttura balneare Cool Bay.

All'evento, al quale ha partecipato anche il noto cantante Cristiano Malgioglio, hanno preso parte circa mille ragazzi, provenienti da tutte le province della regione. Il Comune di Gizzeria, tuttavia, già nei giorni scorsi aveva diffidato la citata struttura ad organizzare qualsiasi tipo di evento o spettacolo poiché sprovvista di agibilità e altre autorizzazioni. La serata danzante pertanto è stata sospesa e l'area adibita a pista da ballo posta sotto sequestro. Nella circostanza, numerose sono state le contravvenzioni elevate dai carabinieri per guida in stato d'ebbrezza e diverse le patenti ritirate lungo quel tratto di SS 18 spesso tristemente noto per gli incidenti stradali in cui rimangono coinvolti proprio i ragazzi durante il weekend