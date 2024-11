La requisitoria della Dda di Catanzaro nel processo Athena è stata focalizzata su altri reati fine ma soprattutto sul nucleo centrale dell'indagine: l'associazione mafiosa composta da Abbruzzese e Forastefano. Il pubblico ministero Alessandro Riello, nella seconda parte del suo intervento, ha ripercorso l'inchiesta dei carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, soffermandosi sulle posizioni apicali del procedimento penale, nel quale l'ufficio direttivo di Catanzaro contesta anche il reato di narcotraffico e varie estorsioni e tentate estorsioni.

Secondo la pubblica accusa, forte del giudicato cautelare, le investigazioni antimafia avrebbero dimostrato la capacità degli imputati di controllare il territorio della Piana di Sibari. Un binomio, quello degli Abbruzzese e dei Forastefano, che si è rinsaldato dopo anni di contrasti e delitti di sangue che avevano messo a dura prova i rispettivi clan, oggi più che mai uniti sotto un'unica stella criminale.

Dal canto loro, gli imputati negano le accuse. Nell'udienza odierna, Luigi Abbruzzese, ritenuto dalla Dda di Catanzaro il capo della cosca degli "zingari" di Cassano Ionio, ha reso dichiarazioni spontanee. Il figlio di Franco Abbruzzese, noto alle cronache come "Dentuzzo", ha affermato di non essere un mafioso, di non esserlo mai stato. L'imputato inoltre ha dichiarato di essere cresciuto in un quartiere difficile e di aver ricevuto questa etichetta di 'ndranghetista che rispedisce al mittente. Ha anche spiegato di non aver trasferito alcun potere criminale allo zio Nicola Abbruzzese, alias "Semiasse", anche perché, qualora lo avesse avuto, non sarebbe stato in grado di adempiere ai "doveri".

Tuttavia, per ascoltare le richieste di condanna servirà un'altra udienza. Prima di capire l'entità delle pene che la Dda di Catanzaro intenderà invocare contro gli imputati del processo Athena, l'ultima parte della requisitoria affronterà gli argomenti investigativi mancanti come la sinergia tra cosentini e cassanesi nel traffico di droga. Dopodiché, l'ultimo atto prima di dare il via alle discussioni difensive.

Processo Athena, chi sarà giudicato con il rito abbreviato

ABRUZZESE Antonio, 40 anni

Antonio, 40 anni ABBRUZZESE Cosimo, 33 anni

Cosimo, 33 anni ABBRUZZESE Francesca, 49 anni

Francesca, 49 anni ABBRUZZESE Francesco, 27 anni

Francesco, 27 anni ABBRUZZESE Luigi, 34 anni

Luigi, 34 anni ABBRUZZESE Luigi, 39 anni

Luigi, 39 anni ABBRUZZESE Leonardo, 38 anni

Leonardo, 38 anni ABBRUZZESE Marco, 43 anni

Marco, 43 anni ABBRUZZESE Marco, 33 anni

Marco, 33 anni ABBRUZZESE Nicola, 44 anni

Nicola, 44 anni ABBRUZZESE Rocco, 60 anni

Rocco, 60 anni ABBRUZZESE Ivan, 40 anni

Ivan, 40 anni ARCIDIACONO Gianfranco, 37 anni

Gianfranco, 37 anni ARLEO Gianfranco, 49 anni

Gianfranco, 49 anni BARONE Ivan, 47 anni

Ivan, 47 anni BELMONTE Maurizio, 56 anni

Maurizio, 56 anni BEVILACQUA Stefano, 38 anni

Stefano, 38 anni BOGUSLAWSKI Jacek, 39 anni

Jacek, 39 anni CARUSO Pasquale, 58 anni

Pasquale, 58 anni CERCHIARA Alessandro, 33 anni

Alessandro, 33 anni CERCHIARA Erminia, 36 anni

Erminia, 36 anni CERCHIARA Mario, 66 anni

Mario, 66 anni CAMPANA Maria Stella, 60 anni

Maria Stella, 60 anni COSENTINO Claudio, 59 anni

Claudio, 59 anni DI GIOIA Davide Giuseppe, 33 anni

Davide Giuseppe, 33 anni DI PUPPO Michele, 59 anni

Michele, 59 anni DONADIO Raffaele, 55 anni

Raffaele, 55 anni FAILLACE Francesco, 41 anni

Francesco, 41 anni FALBO Maurizio, 36 anni

Maurizio, 36 anni FERRARO Danilo, 35 anni

Danilo, 35 anni FIMOGNARI Carmelo Domenico, 43 anni

Carmelo Domenico, 43 anni FORASTEFANO Alessandro, 32 anni

Alessandro, 32 anni FORASTEFANO Pasquale, 36 anni

Pasquale, 36 anni GALLO Osvaldo, 36 anni

Osvaldo, 36 anni GENISI Antonio, 56 anni

Antonio, 56 anni GENISI Elvira, 28 anni

Elvira, 28 anni GRANITI Francesco, 31 anni

Francesco, 31 anni IQBAL Amjad, 44 anni

Amjad, 44 anni LAINO Francesco, 46 anni

Francesco, 46 anni LAINO Giuseppe, 50 anni

Giuseppe, 50 anni LAURIA Giuseppe Salvatore, 35 anni

Giuseppe Salvatore, 35 anni MACARIO Albino, 56 anni

Albino, 56 anni MADIO Domenico, 43 anni

Domenico, 43 anni MAESTRI Gianluca, 45 anni

Gianluca, 45 anni MAESTRI Maria Rosaria, 39 anni

Maria Rosaria, 39 anni MAESTRO Sandro, 54 anni

Sandro, 54 anni MALOMO Carlo, 41 anni

Carlo, 41 anni MANIERI Salvatore, 49 anni

Salvatore, 49 anni MASTROTA Carmine, 38 anni

Carmine, 38 anni OLIBANO Roberto Junior, 30 anni

Roberto Junior, 30 anni PAGLIARO Giovanni, 57 anni

Giovanni, 57 anni PISCIOTTI Antonio, 54 anni

Antonio, 54 anni PISCIOTTI Domenico, 56 anni

Domenico, 56 anni PRESTA Gennaro, 42 anni

Gennaro, 42 anni RINALDI Giuseppe, 37 anni

Giuseppe, 37 anni SELVAGGI Lorenzo Pietro, 49 anni

Lorenzo Pietro, 49 anni SIRIMARCO Giuseppe, 29 anni

Giuseppe, 29 anni STAMATO Emmanuel, 29 anni

Il collegio difensivo

Nel collegio difensivo figurano gli avvocati Antonio Quintieri, Filippo Cinnante, Gianfranco Giunta, Cristofaro Salerno, Rosetta Rago, Antonio Iorio, Roberta Provenzano, Nicoletta Grandinetti, Enzo Belvedere, Natasha Gardi, Giorgia Greco, Cesare Badolato, Antonio Sanvito, Antonio Ingrosso, Antonella Rizzuto, Rossana Cribari, Riccardo Rosa, Domenico Napoli, Marco Rosa, Enzo Belvedere, Angela Caputo, Mario Ossequio, Giovanni Zagarese, Tanja Argirò, Ettore Zagarese, Giuseppe Scigliano, Giovanni Mazzia, Angelo Pugliese, Gianluca Garritano, Giancarlo Chiaradia, Giovanni Milito, Luca Donadio, Ilaria Costa, Vincenzina Leone, Pasquale Filippelli, Renato Tocci, Giacinto Santoro, Giovanni Brandi Cordasco Salmena, Giuseppe Fioramante, Domenico Marco Maria Chindamo, Luigi Malomo, Liborio Bellusci, Anna Maria Domanico e Giuseppe De Marco.