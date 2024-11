VIDEO | Il presidente della Regione: «Nessuno ci ha mai regalato nulla, nessuno ci ha mai aiutato. Dobbiamo avere questa consapevolezza per mettere in quello che facciamo una marcia in più»

«I cittadini calabresi devono guardare con fiducia al futuro, anche se il futuro bisogna conquistarselo. Per noi calabresi è sempre stata una conquista quotidiana. Siamo una regione che deve conquistare tutto con le proprie forze.



Nessuno ci ha mai regalato nulla, nessuno ci ha mai aiutato. Dobbiamo avere questa consapevolezza per mettere in quello che facciamo una marcia in più». Così il presidente uscente della Regione Calabria Mario Oliverio rivolgendosi ai cittadini calabresi in nel corso del consueto scambio di auguri con i dipendenti della cittadella regionale in occasione delle festività natalizie.



«Noi abbiamo energie importanti, siamo un popolo dalle grandi risorse e dobbiamo esserne orgogliosi. Mi auguro che il 2020 sia un anno di apertura di una fase nuova.



Unendo le nostre forze possiamo farcela. Tanti auguri a tutti i calabresi per un buon Natale e un buon anno nuovo».