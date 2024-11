I tre, dopo aver rubato la bicicletta da un parcheggio condominiale, sarebbero stati raggiunti dal proprietario che avrebbe chiesto spiegazioni. A quel punto l’uomo avrebbe subito l’aggressione riportando un trauma cranico e diverse contusioni

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Cosenza con l’accusa di rapina aggravata. F. C., 38enne, V. A, 34enne, già noti alle forze dell’ordine ed L.A., 24enne. I tre avrebbero rubato la bicicletta di un uomo di 35 anni per poi aggredirlo, procurandogli un trauma cranico e varie contusioni guaribili in 10 giorni.

I responsabili sono stati fermati e arrestati dagli agenti della Volante di Cosenza.