Nonostante l'annullamento con rinvio della Cassazione, il Riesame conferma il provvedimento cautelare

L'avvocato Antonio Marra, coinvolto nell'inchiesta "Gotha", rimarrà in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame (presidente Tiziana Drago, pm distrettuale Stefano Musolino) confermando l'ordinanza di custodia a cautelare emessa nei confronti del professionista arrestato un anno fa nell'ambito dell'operazione "Fata Morgana", una delle indagini della Procura distrettuale di Reggio Calabria confluita in '"Gotha".

Tre mesi fa la Suprema Corte aveva annullato con rinvio a nuovo collegio, accogliendo il ricorso di Marra contro la misura cautelare. La decisione del Tribunale del Riesame, invece, conferma nuovamente l'esigenza della custodia cautelare in carcere per Marra, accusato di fare parte della "cupola" massonico - mafiosa capeggiata, secondo la Dda, dall'ex parlamentare del Psdi Paolo Romeo, anch'egli in carcere. Associazione segreta, secondo quanto emerso dal lavoro della magistratura reggina, capace di condizionare la vita delle pubbliche amministrazioni di Reggio Calabria.