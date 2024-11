Sentenza storica a Reggio Calabria: certificata l’esistenza della componente occulta delle cosche. 20 anni a Giorgio De Stefano, 13 anni e 4 mesi a Dimitri De Stefano. Condannato anche l’ex sindaco di Villa San Giovanni

Regge alla grande l’impianto accusatorio dell’inchiesta Gotha coordinata dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo e dal pm Stefano Musolino. Una sentenza storica che certifica per la prima volta l’esistenza di una componente occulta della ‘ndrangheta. 28 le persone condannate, in primo grado nel troncone abbreviato del processo. 10 quelle assolte. Pienamente accolta la richiesta del pm per la posizione di Giorgio De Stefano, ritenuto elemento di vertice degli invisibili della ‘ndrangheta. L’altro uomo di spicco, Paolo Romeo, ha invece optato per il rito ordinario. Molto pesante anche la condanna nei confronti di Dimitri De Stefano che rimedia 13 anni e 4 mesi. Pesantissime le condanne per Domenico Stillitano, Mario Vincenzo Stillitano, Roberto Franco e Antonino Nicolò. Tre anni e 4 mesi la condanna per l’ex sindaco di Villa San Giovanni Antonio Messina. Tra le assoluzioni spicca quella parziale di Antonio Idone che è fronte di una richiesta di 18 anni di reclusione è stato condannato a 2 anni. Si chiude così un primo capitolo giudiziario dei riservati della ‘ndrangheta.

Giorgio De Stefano 20 anni

Dimitri De Stefano 13 anni e 4 mesi

Antonino Araniti 10 anni e 8 mesi

Giovanni Sebastiano Modafferi assolto

Roberto Franco 18 anni

Antonino Nicolò 18 anni

Domenico Stillitano 20 anni

Mario Vincenzo Stillitano 20 anni

Carmelo Nucera 10 anni e 8 mesi

Lorena Franco 3 anni

Saveria Saccà 3 anni

Giuseppe Smeriglio 3 anni

Alessandro Nicolò 3 anni

Anna Rosa Martino 3 anni

Massimo Gira 2 anni e 4 mesi

Giovanni Cacciola assolto

Angela Chirico assolto

Antonino Chirico assolto

Domenico Chirico assolto

Domenico Chirico assolto

Francesco Chirico assolto

Paola Colombini assolto

Maria Antonietta Febbe 4 mesi

Maria Luisa Franchina assolta

Emilio Angelo Frascati 13 anni e 4 mesi

Antonio Idone 2 anni

Aldo Inuso 4 anni

Elena Maria Serena 4 mesi

Domenico Marcianò 12 anni

Antonio Messina 3 anni e 4 mesi

Giovanni Pellicano 10 anni

Natale Saraceno 12 anni

Michele Serra assolto

Andrea Santo Tortora 4 mesi

Gaetano Tortorella 2 anni e 8 mesi

Rosario Rechichi 4 anni e 4 mesi

Bruno Nicolazzo 4 anni e 4 mesi

Roberto Moio 1 anno e 10 mesi

LEGGI ANCHE: Gotha, durissima requisitoria del procuratore Lombardo: chiesti 300 anni di carcere per l'élite della 'ndrangheta