Il procuratore di Catanzaro oggi a Locri nel corso dell’iniziativa svoltasi in ricordo di Fortugno: «Cercate di volare alto e vigilate su chi vi parla di legalità»

«Voi potete combattere la criminalità organizzata studiando. La questione culturale che oggi si pone come elemento integrante della lotta alle mafie unitamente all'azione giudiziaria, in realtà è successiva ad un'altra grande questione che è quella dell'istruzione, dello studio e dell'apprendimento della lingua italiana, della storia, delle geografia e della filosofia».

Sono queste le parole del procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, oggi a Locri per l'undicesimo anniversario del delitto Fortugno, rivolgendosi agli studenti presenti all'iniziativa di commemorazione. «Oggi - ha aggiunto - paghiamo ancora lo scotto di classi docenti laureatasi negli anni settanta con la pistola sul tavolo. A vostra disposizione deve esserci l'opportunità di studiare e di imparare per essere veramente liberi. Cercate di volare alto e vigilate su chi vi parla di legalità. Non è etico chiedere soldi pubblici - ha concluso il procuratore Gratteri - per manifestazioni antimafia».