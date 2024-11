Sono gravi le condizioni di un ciclista di Vibo Valentia, B.N., 32 anni, titolare di un negozio di articoli sportivi, incappato nel pomeriggio di oggi in un brutto incidente in mountain bike mentre percorreva un tratto sterrato fortemente scosceso lungo il percorso che dalla pineta di Maierato conduce a Pizzo. Il giovane era impegnato in un’escursione insieme ad un gruppo di ciclisti ed ha perso il controllo della mountain bike cadendo rovinosamente a terra e riportando seri traumi. Soccorso dai suoi compagni d’escursione è stato successivamente preso in carico dal personale del 118 intervenuto sul posto e trasferito in ospedale a Vibo dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.