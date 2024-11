Ad avere la peggio è stato il ragazzo in sella alla due ruote. Sul posto anche i sanitari del 118 e i carabinieri

Un grave incidente si è verificato a Vibo Valentia questa mattina lungo viale Giovanni XIII alle spalle del nuovo Tribunale. Coinvolti una moto e un’auto. Ad avere la peggio è stato il ragazzo in sella alla due ruote, O.B.T., 25 anni, originario di Soriano ma residente a San Costantino Calabro.

Intervenuti sul posto, i sanitari del servizio di emergenza 118, coordinati dalla centrale operativa, viste le condizioni critiche del giovane hanno deciso di attivare immediatamente l’elisoccorso da Lamezia Terme per consentire il rapido trasferimento del ferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso ed accertare eventuali responsabilità. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora nella zona di Moderata Durant.