Un ragazzo di 25 anni, Pietro Turco, è morto in un incidente stradale tra Grimaldi e Malito nella valle del Savuto, lungo la strada provinciale 57. Secondo le prime sommarie informazioni il giovane era a bordo di una moto quando, forse per un sorpasso azzardato, è finito contro un'auto che procedeva in direzione opposta. Immediata è scatta la macchina dei soccorsi, con l’invio di un’ambulanza dall’ospedale di Rogliano e dell’elisoccorso di Cosenza, quest’ultimo subito rientrato poiché il venticinquenne era già deceduto. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Rogliano per i rilievi.