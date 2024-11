Grave incidente stradale intorno alle 10.30 di questa mattina lungo la provinciale per Tropea all’altezza del bivio per Zungri. Per cause ancora in corso di accertamento, due vetture, una Volkswagen Golf e una Nissan Micra, si sono scontrate mentre percorrevano l'importante arteria stradale, a quell'ora molto trafficata. Nell’impatto il conducente della Nissan Micra, L. M., 22 anni, di Vibo Valentia, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo della vettura riportando gravi traumi. In particolare gli è stato riscontrato un importante trauma cranico. Per soccorrerlo si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha provveduto a trasportarlo d'urgenza verso una struttura sanitaria in grado di gestire il quadro clinico che viene definito gravissimo. Illesi gli altri occupanti delle auto coinvolte nel sinistro. Sul posto si sono altresì portati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo, i carabinieri della competente Stazione e un'ambulanza del 118.

G.C.