Il fatto è avvenuto nei pressi di Cetraro (Cs). L’auto con a bordo due giovani, di 20 e 30 anni, si è scontrata con un camion parcheggiato

CETRARO (CS) - Le stragi del sabato notte tornano di prepotenza in Calabria. Incidente fatale sulla Statale 18 nei pressi di Cetraro, nel cosentino. All’alba hanno perso la vita due giovani, di 20 e 30 anni. La loro auto, una Alfa Romeo 147, per cause ancora in accertamento, si è schiantata contro un camion parcheggiato. Sul posto le pattuglie della polstrada e i soccorritori del 118 ma per le due vittime non c’è stato nulla da fare. A causa dell' incidente si sono verificati rallentamenti di breve durata.