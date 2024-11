«Lo Stato non impugnerà le ordinanze, del presidente Musumeci e mia, fatte per consentire l’attraversamento dello Stretto di Messina anche senza il super green pass». Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. Per il governatore vengono così «garantiti il diritto alla mobilità e la continuità territoriale. Anche dal governo arriva una decisione di buon senso».

La notizia era stata confermata dal ministro delle infrastrutture Enrico Giovanni in audizione alla commissione Trasporti della Camera: «Dopo una consultazione con i colleghi e la Presidenza del Consiglio, posso dire che lo Stato è orientato a non impugnare l'ordinanza. C'è un dialogo con le autorità regionali per far sì che nonostante il diverso regime vengano assicurate al massimo le misure di sicurezza sanitaria. Lo Stato non conta di opporsi all'ordinanza dei due presidenti di regione».