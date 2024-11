Il fatto si è verificato a San Giovanni in Fiore. Le fiamme hanno invaso le attrezzature facendo esplodere una bombola pressurizzata. Nessun ferito

Un'ambulanza ha preso fuoco ed e' esplosa, per cause accidentali, provocando poi l'incendio di sterpaglie. Il fatto e' avvenuto a San Giovanni in Fiore, nel Cosentino. Un guasto avrebbe prodotto delle fiamme nel motore del veicolo, che poi si sono propagate alle attrezzature che erano a bordo, provocando l'esplosione di una bombola pressurizzata. Le fiamme si sono poi propagate anche ad un vicino terreno. A bordo c'era solo il personale e nessun paziente. Sul posto, per spegnere il rogo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Non si registrano feriti. (AGI)