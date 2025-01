Avrebbe compiuto 47 anni a febbraio, ma T.V., queste le sue iniziali, non potrà più soffiare sulle candeline della torta. L’uomo, di Praia a Mare, si è spento questa mattina dopo il disperato tentativo dei sanitari di condurlo ancora vivo in ospedale dopo aver accusato un malore, ma non c’è stato niente da fare. L’ambulanza, allertata da famigliari e conoscenti, è arrivata al suo indirizzo, ma senza medico a bordo, il che ha reso il soccorso sul posto particolarmente difficile trattandosi di un malore cardiaco.

Niente ha potuto anche il velivolo del 118, atterrato in emergenza in piazza della Resistenza della città dell’isola Dino, ma tornato alla base senza il paziente, già deceduto nella sua casa nel quartiere Fumarulo.

Sul posto, durante i tentativi di soccorso, c’erano anche gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri della locale stazione.