Operazione condotta dai carabinieri. In carcere un uomo di 40 anni

I carabinieri della stazione di Cosenza nord, al termine di una meticolosa attività di osservazione, hanno tratto in arresto un 40enne cosentino, pregiudicato e già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish. I militari hanno eseguito un blitz nella sua abitazione trovando, in magazzino in uso al pregiudicato, un borsone con all'interno 60 grammi di cocaina, tre panetti di hashish del peso complessivo di 350 grammi, bilancini di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento oltre a 900 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell'attività illecita. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre l'uomo è finito in carcere.