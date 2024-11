I giovani posti ai domiciliari dopo un controllo dei carabinieri a Rende

Due studenti dell’università della Calabria, un 22enne di Cosenza e un 27enne di Crotone, sono stati arrestati dai carabinieri di Rende per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un’attività di controllo, procedevano al blocco dell’auto del 22enne mentre imboccava contromano Via Verdi, a Commenda di Rende. Nel corso della perquisizione personale il giovane veniva trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente un grammo di hashish.

Oltre alla droga sequestrati bilancini e materiale per il confezionamento

La perquisizione veniva estesa all’abitazione del ragazzo dove i carabinieri rinvenivano 150 grammi di marijuana, un grinder e un bilancino di precisione. Nella medesima perquisizione, all’interno della stanza di un coinquilino del giovane, il 27enne di Crotone, venivano scoperti 402 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. I due sono stati posti ai domiciliari.