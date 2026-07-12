Il mezzo, privo di assicurazione e revisione, sarebbe stato utilizzato come deposito dalle organizzazioni criminali. La sostanza stupefacente è stata sequestrata durante i controlli straordinari della movida

A Crotone la Polizia di Stato, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, volti alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha sequestrato 1 kg di sostanza stupefacente, del tipo hashish, nelle aree del centro storico.

I servizi straordinari hanno visto impegnati personale della Squadra Mobile e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nelle aree del centro cittadino e sul lungomare, con particolare attenzione ai lidi balneari adibiti a discoteche, luoghi abitualmente frequentati durante la movida estiva. Nel corso dei servizi sono stati effettuati numerosi controlli antidroga e verifiche di carattere amministrativo, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire fenomeni di illegalità.

Nell'ambito di una specifica attività, personale della Squadra Mobile unitamente agli agenti delle Volanti, impegnati in servizi di perlustrazione nel centro storico, hanno concentrato l'attenzione su alcune abitazioni temporaneamente disabitate dai proprietari, trasferitisi nelle località di villeggiatura, e sui mezzi presenti nelle aree limitrofe.

Durante tali controlli è stato sottoposto a controllo un furgone in stato di abbandono, risultato privo di copertura assicurativa e della prescritta revisione periodica. L'approfondita verifica del veicolo ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, abilmente occultato al suo interno. La sostanza, 1 kg di hashish, è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti.

Secondo gli elementi investigativi raccolti, il mezzo sarebbe stato utilizzato quale deposito sicuro dalle organizzazioni criminali per nascondere la droga prima della successiva immissione sul mercato, presumibilmente nelle aree della movida cittadina, frequentate soprattutto da giovani.