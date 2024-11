Dalla più grande opera incompiuta nel Mezzogiorno d'Italia, ovvero la diga sul fiume Melito, nel Catanzarese, fino al nuovo Tribunale di Reggio Calabria e al porto insabbiato di Saline joniche. E poi la Trasversale delle Serre, magna opera che si teme possa restare anch'essa incompiuta.

E' di questo che giovedì 14 aprile si occuperà la trasmissione "I fatti in diretta", alle 14.15, su LaC. Reportage, inchieste e interviste nel programma condotto da Pietro Comito, che avrà come ospiti in studio Francesco Pungitore, portavoce del comitato "Trasversale delle Serre - 50 anni di sviluppo negato", il segretario generale della Cgil per la provincia di Catanzaro Giuseppe Valentino e il giornalista di Dillonline.it Giovanni Verduci. In collegamento diretto da Gagliato, in provincia di Catanzaro, con l'inviata Cristina Iannuzzi, gli attivisti del comitato "Trasversale delle Serre - 50 anni di sviluppo negato".