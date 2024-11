Questo il tema della la trasmissione condotta da Pietro Comito che oggi racconterà la Cosenza di corvi e piccioni che divorano i rifiuti che nessuno raccoglie in via Popilia e nel ghetto di via degli Stadi, quella di un centro storico che cade a pezzi, delle viuzze in cui i cittadini combattono ogni giorno coi topi.Alle 14.30 su LaC, canale 19 e in streaming su www.lactv.it

"L'altra Cosenza, a pochi giorni dal voto". Questo il tema della la trasmissione condotta da Pietro Comito che oggi racconterà la Cosenza di corvi e piccioni che divorano i rifiuti che nessuno raccoglie in via Popilia e nel ghetto di via degli Stadi, quella di un centro storico che cade a pezzi, delle viuzze in cui i cittadini combattono ogni giorno coi topi. Quella di una tomba di amianto e veleni che miete morti e tumori. La Cosenza in cui una parte della storia risorge e un'altra viene murata, dimenticata e rassegnata alla distruzione (sempre in cottimo fiduciario, ovviamente... ). La Cosenza dimenticata da sempre, dove il crimine organizzato rigenera il suo consenso sociale all'ombra delle statue che piangono e dove la politica, compare e scompare, ciclicamente, con le tornate elettorali.



La trasmissione lancerà un reportage realizzato dalla redazione de I fatti in diretta in collaborazione con il giornalista di Gazzetta del Sud Matteo Dalena e l'esperta in conservazione dei beni culturali Alessandra Carelli, che sarà ospite in studio assieme al al cronista politico di Mmasciata.it Camillo Giuliani e al cronista giudiziario del Quotidiano del Sud Marco Cribari.