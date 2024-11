Questo il tema della puntata odierna della trasmissione, in onda dalle 14.30 su LaC, canale 19. Si farà il punto sulla sanità reggina, quella degli scandali, dei paradossi e di una battaglia che continua

“Reggio, una sanità impossibile”, è questo il titolo della puntata di oggi de I fatti in Diretta che va in onda alle 14.30 sul canale 19 e in streaming sul sito di LaCtv.

Oggi faremo il punto sulla sanità reggina, quella degli scandali, dei paradossi e di una battaglia che continua. L'anteprima sarà dedicata a Nino Scopelliti, grande personaggio della storia calabrese recente, giudice incorruttibile che pagò con la vita la sua integrità. Il suo ricordo nell'intervista a Rosanna Scopelliti, parlamentare della Repubblica e figlia del giudice ucciso.

Ospiti di Pietro Comito e Rosaria Giovannone saranno i vertici della Uil Fpl reggina. Nuccio Azzarà, Uil Fpl Reggio Calabria; Franco Politanò, Uil Flp Piana di Gioia Tauro; Firmo Micheli, Uil Flp della Locride. Il sindacato è in prima linea da anni per denunciare errori, orrori e malaffari nella sanità reggina.

Come sempre molto ricco di spunti il canale social della trasmissione, con la possibilità per il pubblico di interagire attraverso Twitter o le telefonate da casa. La trasmissione, che continua ad essere il programma-ammiraglia del giornalismo di inchiesta di LaC, verrà riproposta in replica alle 22.30.