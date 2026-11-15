Una donna di Paravati in avanzato stato di gravidanza è giunta in Ginecologia con gravissime complicanze ma i dottori dello Jazzolino sono riusciti a individuare il problema e a mettere in salvo mamma e piccolo

La sanità vibonese fa ancora parlare di sé. Questa volta, tuttavia, non per una vicenda dai risvolti negativi, ma per evidenziarne pregi che pur ci sono. È il caso dell'episodio che ha riguardato la 42enne Rosy Polito, donna residente a Paravati, giunta a rischio vita e in avanzato stato di gravidanza allo “Jazzolino” di Vibo Valentia. A raccontare il tutto a Il Vibonese è lei stessa, decisa a dare rilevanza alla cosa e a ringraziare i “salvatori” suoi e del figlio appena nato, il piccolo Domenico Giuseppe.

«Sono arrivata in ospedale d'urgenza inviata dal mio ginecologo - sottolinea - dopo essere stata da lui visitata. Arrivata nel nosocomio, sono stata presa in cura dai medici del reparto di Ginecologia che mi aspettavano, già messi a conoscenza della gravità della situazione e di una pressione arteriosa che superava i 200 e che continuava a salire. Subito mi hanno sottoposto a un parto cesareo per salvare il bimbo. Dopo l'intervento chirurgico ho trascorso una notte tranquilla. I problemi, tuttavia, si sono registrati nella mattinata, quando ho iniziato a stare malissimo. Da un controllo effettuato - aggiunge - i sanitari hanno riscontrato una pressione con un picco di 250. Inutili i successivi tentativi per cercare di abbassarne i valori. Per fortuna, dopo ulteriori, celeri e approfonditi accertamenti, sono stati bravissimi a riuscire a scoprire e a diagnosticarmi una malattia rarissima, se non presa in tempo mortale, la sindrome di Hellp».