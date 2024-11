È quanto chiedono un centinaio di persone che stanno protestando ad Archi dinanzi all’ingresso del centro. Sul posto è intervenuta la polizia di stato

Un centinaio di residenti stanno protestando ad Archi, periferia nord di Reggio Calabria, dinanzi all'ingresso di un centro di accoglienza per minori extracomunitari non accompagnati. I manifestanti chiedono che i minori, un centinaio circa, accolti in seguito agli ultimi sbarchi verificatisi in città, vengano trasferiti in altre strutture di accoglienza. Sul posto è intervenuta la polizia di stato. Al momento non si segnalano problemi per l'ordine pubblico.