A giudicare dal punto in cui si è sviluppato il fuoco, una zona impervia e difficilmente raggiungibile, tutto farebbe pensare che l’incendio sia stato provocato con il lancio di una molotov

Una vasto incendio ha colpito questa notte la collina su cui sorge il borgo di Grisolia, a pochi chilometri dalla vicina Maierà.

Il fuoco si è sviluppato intono alle 21.30 di ieri sera e a causa del vento si è esteso rapidamente, fino a raggiungere le strade del paese.

A giudicare dal punto in cui si è sviluppato il fuoco, una zona impervia e difficilmente raggiungibile, tutto farebbe pensare che l’incendio sia stato provocato con il lancio di una molotov.

Situazione sotto controllo

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Saverio Bellusci, ha monitorato costantemente la situazione.

I soccorsi sono stati allertati nell'immediato e una pattuglia di carabinieri si è precipitata sul posto. Successivamente, sono arrivate anche le squadre dei vigili del fuoco, che non senza difficoltà, sono riuscite a domare il fuoco e a evitare che minacciasse le abitazioni. Fortunatamente, non si registrano feriti.

L'episodio è l'ultimo di una lunga serie. Lungo il Tirreno cosentino, nei giorni scorsi si sono verificati altri due gravi incendi a Verbicaro e Cetraro.