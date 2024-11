È in corso, dalle prime ore di oggi, una vasta operazione della Polizia di Stato contro alcune storiche cosche della 'ndrangheta che oltre ad operare nel territorio di origine, avevano infiltrato in modo significativo la regione Umbria. Il Servizio centrale operativo e le Squadre mobili di Perugia, Catanzaro e Reggio Calabria, sotto la direzione delle Procure di Catanzaro e Reggio Calabria, stanno eseguendo decine di arresti e sequestri per alcuni milioni di euro, nei confronti di appartenenti alle cosche Trapasso, Mannolo e Zofreo di San Leonardo di Cutro e Commisso di Siderno. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa al Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro alla presenza del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, del procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri e del direttore gentrale anticrimine della Polizia di Stato Francesco Messina.