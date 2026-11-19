VIDEO | Dalle tende per 40 persone alla cucina capace di preparare mille pasti al giorno: viaggio nel cuore dell’esercitazione. Il racconto di un veterano e il ricordo di un salvataggio. Coinvolti i cinque comandi provinciali della Calabria, con circa 30 mezzi e centinaia di uomini

C’è chi sistema le tende, chi controlla le attrezzature, chi si occupa degli allacci e chi lavora per mettere in funzione la cucina da campo. Nel parcheggio del centro commerciale Vibo Center, a Vibo Valentia, prende forma il campo base dei vigili del fuoco. Un piccolo villaggio operativo che, in caso di emergenza, dovrà diventare il punto di riferimento per il coordinamento dei soccorsi e l’assistenza al personale impegnato negli interventi.

Non è un’emergenza reale, ma una grande esercitazione regionale dedicata al rischio alluvionale. Per qualche giorno il territorio vibonese diventa il teatro di una simulazione che riproduce uno degli scenari più complessi per chi è chiamato a intervenire durante eventi meteorologici estremi: piogge intense, corsi d’acqua in piena, strade sommerse e persone da mettere in salvo.

Lo scenario immaginato riguarda il fiume Angitola. Le precipitazioni abbondanti provocano un innalzamento del livello dell’acqua, anche in conseguenza dell’apertura della diga. Da qui parte la macchina dei soccorsi, con interventi simulati lungo il corso d’acqua, operazioni in mare e attività di supporto logistico.

«Stiamo verificando le procedure operative del Corpo nazionale e soprattutto il flusso delle comunicazioni che avvengono durante un’emergenza», spiega Ambrogio Ponterio, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Vibo Valentia. L’obiettivo è verificare la capacità di risposta e individuare eventuali criticità, correggendo ciò che durante le prove non funziona come dovrebbe.

Il campo base, una città nella città

Mentre sul territorio si svolgono le simulazioni di soccorso, al Vibo Center gli operatori lavorano per rendere funzionale la struttura logistica. Le tende vengono montate una dopo l’altra, gli spazi organizzati e le attrezzature predisposte per garantire la permanenza delle squadre anche per periodi prolungati.

A raccontare cosa significa allestire un campo base è Giuseppe Megale, coordinatore regionale dell’Associazione vigili del fuoco. È un pompiere in pensione e oggi mette la propria esperienza a disposizione dei colleghi in servizio, insieme agli altri volontari dell’associazione.

«Siamo qui per prepararci a eventi che speriamo non accadano mai, ma quando succedono dobbiamo essere pronti». Il loro contributo riguarda soprattutto la logistica: alleggerire il lavoro del personale operativo, consentendogli di concentrarsi sugli interventi.

Megale accompagna tra le strutture e mostra gli spazi attrezzati. Una tenda può ospitare fino a 40 persone, mentre la cucina da campo è in grado di preparare 500 pasti a pranzo e altrettanti a cena. C’è anche un sistema di riscaldamento e raffreddamento per rendere gli ambienti utilizzabili nelle diverse condizioni climatiche.

Per lui, che ha partecipato ai soccorsi per i terremoti del Friuli del 1976, dell’Irpinia del 1980 e del Molise del 2002, il confronto con il passato è inevitabile. «Quando andammo in Irpinia queste attrezzature non c’erano. Si dormiva sotto le tende e ci si arrangiava come si poteva. Oggi entrare in una struttura del genere è come entrare in un albergo rispetto a quello che avevamo allora».

La tecnologia ha cambiato anche il modo di organizzare i soccorsi, ma resta fondamentale esercitarsi. «Adesso lavoriamo con calma, senza la pressione di un’emergenza. Ma quando l’emergenza arriva bisogna fare tutto in fretta. Per questo è importante conoscere le attrezzature e capire prima cosa eventualmente modificare».

Il ricordo dell'anziana intrappolata dall'alluvione

Poi il ricordo di un intervento che non ha dimenticato. Un’alluvione a Bovalino, nella zona ionica reggina. Un paese sommerso dall’acqua dopo che alcuni sottopassi ferroviari erano rimasti ostruiti. Durante le operazioni, i soccorritori vengono informati della presenza di una persona intrappolata in un’abitazione. Quando Megale riesce a raggiungerla, trova un’anziana salita su una sedia appoggiata sopra un tavolo, mentre recita il rosario. Aspettava che l’acqua invadesse completamente la casa. Un’immagine rimasta nella memoria del vigile del fuoco anche dopo tanti anni di servizio.

Dal fiume al mare, le prove di soccorso

Fuori dal campo base, intanto, l’esercitazione si sposta sugli scenari operativi. Le immagini della giornata mostrano le squadre impegnate nelle manovre sul fiume Angitola, con interventi di soccorso in acqua, e le operazioni in mare a Marinella di Pizzo. Alle attività si affiancano quelle in cielo, con le componenti impegnate nelle operazioni di soccorso e supporto dall’alto.

Non soltanto prove tecniche, ma anche verifiche dei tempi di intervento, della capacità di coordinamento e dell’efficienza delle comunicazioni tra le diverse squadre.

«È un’attività che riguarda tutta la regione», sottolinea Maurizio Lucia, direttore regionale dei vigili del fuoco. A Vibo Valentia sono infatti presenti unità provenienti da tutti e cinque i comandi provinciali calabresi. Il comando vibonese è quello capofila dell’esercitazione di quest’anno, scelto anche in considerazione della rilevanza del rischio idraulico presente sul territorio.

In campo ci sono centinaia di operatori e circa 30 mezzi, tra imbarcazioni, attrezzature per il movimento terra e veicoli di soccorso.

L’esercitazione serve anche a misurare i tempi necessari per montare e smontare le strutture logistiche, perché in una situazione reale la rapidità con cui viene organizzata la base operativa può incidere sulla continuità degli interventi.

Al Vibo Center, intanto, il campo base è pronto a funzionare. Le tende sono in piedi, la cucina è attrezzata e ogni spazio ha una sua funzione. Per qualche giorno è una struttura di esercitazione. Ma tutto quello che viene provato qui dovrà essere disponibile, con gli stessi uomini e le stesse attrezzature, quando non si tratterà più di simulare un’alluvione.