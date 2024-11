Restano da chiarire quali siano le cause della morte e come mai il corpo si presentasse in avanzato stato di decomposizione mentre la scomparsa di Pace sarebbe avvenuta un paio di giorni fa

È stato identificato dai familiari di Sandro Pace (52enne scomparso da Vibo Marina nei giorni scorsi) il cadavere ritrovato nel pomeriggio di ieri nei pressi del cimitero di Bivona dai carabinieri.

Indumenti ed effetti personali hanno spazzato via ogni dubbio dopo che, in un primo momento, le forze dell’ordine avevano escluso potesse trattarsi della stessa persona considerate le condizioni del cadavere, descritto come in avanzato stato di decomposizione. Restano da chiarire le cause del decesso dell’uomo e l’esatta tempistica della sua morte. Aspetti sui quali l’esame autoptico potrà contribuire a fare luce.