Il boss prova a far sgonfiare il caso della torta con simbologia mafiosa. Ma le pezza è peggiore del buco

"Cara Signora Daniele, gentile dottor Davi in merito alla notizia della torta da Voi pubblicata vi piego di divulgare questa precisazione. La torta in questione è un semplice dolce di pan di zucchero che non era in frigo.In realtà mi è stata regalata per scherzo dai miei nipoti (il più grande sedici anni, l'altro di 15 ) il 26.01.2016 data del mio 77 compleanno . Credo che ci sia stato troppo rumore per nulla anche perché non ho mai fumato il sigaro in vita mia (Libri ammette però di fumare sigarette ndr) e oggi verso in gravissime condizioni di salute (mi è stata asportata la prostata proprio ieri...)".

Lo ha dichiarato Pasquale Libri tramite il suo legale avvocato Salvatore Silvestro in una lettera indirizzata a Klaus Davi.

LEGGI ANCHE: UN COMPLEANNO DA PADRINO