Il principale imputato nel processo sulla criminalità bruzia ha rilasciato dichiarazioni spontanee: «A Cosenza non esiste una confederazione di ‘ndrangheta, i collaboratori di giustizia non dicono il vero. Parlerò quando sceglierò il rito processuale»

Francesco Patitucci, boss di Cosenza, non nega l’esistenza della ‘ndrangheta cosentina, ma tiene a precisare alcune cose relativamente alla contestazione sulla presunta confederazione tra clan. E lo fa in chiusura d’udienza preliminare in video conferenza, dopo aver passato gli ultimi giorni al 41 bis, firmato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio nei giorni scorsi.

Patitucci, ritenuto il capo della ‘ndrangheta cosentina, ritiene che a Cosenza non vi siano cosche confederate tra loro. «Ho solo cercato di mettere pace tra il clan degli “zingari” e quelli di Cosenza per permettere a tutti di tornare a casa la sera in tranquillità. Del resto riferirò quando sceglierò il rito. Ma questi collaboratori di giustizia stanno mentendo ed io sono disponibile ad un confronto» ha concluso Patitucci.