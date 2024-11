È atteso in mattinata in Cittadella a Catanzaro per un incontro con i funzionari del Dipartimento regionale. Si sposterà poi alla sala operativa impegnata nel monitoraggio e nel contrasto degli incendi boschivi

Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, sarà lunedì in visita in Calabria. Il suo arrivo è previsto in mattinata in Cittadella a Catanzaro per un incontro operativo con i funzionari della Prociv regionale, successivamente si sposterà nella soup, la sala operativa unificata permanente, a Germaneto attiva in questi giorni sul fronte del monitoraggio e del contrasto degli incendi boschivi.

Da quanto è stato possibile apprendere, si tratta di una visita interna per fare il punto della situazione sulle attività in corso. Il capo della Protezione Civile nazionale era già stato in visita in Calabria nell'estate del 2021 in piena emergenza incendi ed è ritornato nel novembre del 2022 nell'ambito della esercitazione nazionale che si è svolta a Reggio Calabria.