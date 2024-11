La Casa di reclusione di Rossano avrà un nuovo direttore titolare, si tratta di Luigi Spetrillo. La nomina è stata effettuata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito del concorso per l'assunzione di 57 nuovi dirigenti penitenziari. L'arrivo di un direttore titolare rappresenta un traguardo importante per il carcere di Rossano, che da tempo era privo di un comandante fisso.

«Con questa nomina - ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove - il Governo Meloni realizza un traguardo epocale: mai più istituti penitenziari senza direttore per garantire sicurezza e legalità negli istituti e garantire le migliori condizioni di lavoro a uomini e donne della Polizia Penitenziaria». «Un ringraziamento al sottosegretario Delmastro - ha aggiunto il senatore Ernesto Rapani - per aver sempre garantito che il Governo avrebbe garantito un direttore titolare per ogni istituto penitenziario d'Italia. Possiamo con orgoglio e come maggioranza di governo dire: promessa mantenuta anche a Rossano».