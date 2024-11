Cambio della guardia ai vertici provinciali dell'arma, arriva il ten. col. Piero Sutera

Il colonnello Fabio Ottaviani lascia il comando provinciale dei carabinieri di Cosenza per assumere a Roma le funzioni di direttore di divisione del servizio di cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'Interno, dove si occuperà della collaborazione tra le polizie dei paesi europei dell'area Schengen. Ottaviani ha incontrato i giornalisti per un saluto di commiato. Ha poi accolto il nuovo comandante provinciale, il tenente colonnello Piero Sutera.

Il nuovo comandante arriva dalla Sicilia

44 anni, sposato e padre di quattro figli, Sutera è siciliano. E’ stato al comando del gruppo carabinieri di Monreale, dove ha diretto e coordinato diverse operazioni elementi appartenenti ai cinque storici mandamenti dell’entroterra palermitano:Corleone, San Giuseppe Jato, Partinico, San Mauro Castelverde e Trabia.

Proveniente dai corsi regolari dell’accademia militare di Modena, ha completato il percorso di studi presso la scuola ufficiali carabinieri di Roma con il conseguimento della laurea in giurisprudenza. Nel grado di tenente ha prestato servizio presso la scuola marescialli di Firenze e l’accademia militare di Modena con l’incarico di comandante di plotone e di insegnante di materie giuridiche e professionali, riuscendo a conseguire, nel frattempo, anche la laurea in scienze politiche ed in scienze della sicurezza interna ed esterna.

Al suo attivo anche l'esperienza a Taormina durante il vertice dei ministri NATO

Promosso al grado di capitano, ha comandato dal 2001 al 2006 la compagnia carabinieri di Taormina contribuendo a coordinare le predisposizioni di ordine e sicurezza pubblica in occasione del vertice dei Ministri della Difesa della NATO del febbraio 2006. In seguito ha ricoperto per un decennio ruoli di staff nell’ambito dell’ufficio operazioni del comando generale dell’arma dei carabinieri di Roma, monitorando le attività operative svolte sul territorio nazionale da tutti i reparti dell’arma.

Da settembre 2013 a luglio 2014 ha frequentato il corso superiore di stato maggiore interforze presso il centro alti studi per la difesa.