L’azione è stata intrapresa dall’assessore al ramo Nunzio Belcaro. Cinque giorni di tempo per adempiere altrimenti al via l’iter penale e amministrativo. Con il decreto Caivano previste pesanti sanzioni

L'amministrazione comunale di Catanzaro, guidata dal sindaco Nicola Fiorita, prosegue con determinazione la sua azione di contrasto all'evasione scolastica, convinta che l'istruzione rappresenti il pilastro fondamentale per la crescita e lo sviluppo della comunità.

Lo scrive in una nota l’assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, Nunzio Belcaro, dopo che, in conseguenza dell’attività istruttoria svolta dal settore competente, da Palazzo De Nobili sono partite dieci lettere di ammonimento ufficiali indirizzate ad altrettante famiglie che non ottemperano all'obbligo di mandare i propri figli a scuola.

«Non possiamo tollerare – ha detto Belcaro – che il diritto allo studio venga negato a nessuno. La scuola è il principale strumento di riscatto sociale, di crescita e di libertà. Questa amministrazione è fermamente impegnata a garantire che ogni bambino e ogni ragazzo abbia la possibilità di costruire il proprio futuro attraverso l'istruzione».

Le famiglie destinatarie delle ammonizioni avranno sette giorni di tempo per regolarizzare la situazione. In caso di mancata ottemperanza, si procederà con l'avvio dell'iter giudiziario penale e amministrativo che, alla luce del recente decreto Caivano, prevede sanzioni severe, che possono arrivare fino all'arresto e alla sospensione del reddito di inclusione.

L'assessore Belcaro ha inoltre sottolineato l'impegno più generale dell'amministrazione nel mettere in campo risorse significative per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa: «Abbiamo – ha spiegato – aderito e vinto tutti i bandi regionali e ministeriali disponibili su questa materia. Questo ci permetterà di attuare interventi mirati e di ampio respiro. Tuttavia, è fondamentale ribadire che non esiste recupero possibile senza il rispetto della legalità. Il diritto allo studio è un diritto inalienabile e non possiamo permettere che venga calpestato».

Il sindaco Fiorita e l'intera giunta, dal canto loro, condividono pienamente l'azione intrapresa e ribadiscono con forza che la scuola rappresenta il principale investimento per il presente e il futuro di Catanzaro.