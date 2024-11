Il politico paolano non ha dubbi: «Non siamo solo 'ndrangheta e malaffare. C’è una regione da raccontare»

Domani 11 aprile 2019, nella sala stampa della Camera dei Deputati la "Migliore Calabria" si racconterà durante una conferenza. All'evento saranno presenti numerosi esponenti delle istituzioni, del giornalismo e dell'editoria calabrese. L'occasione sarà la presentazione del libro scritto dal consigliere provinciale Graziano Di Natale, "Il Palazzo - Una storia fuori dal Comune", la cui prefazione è stata curata dal volto noto della tv, Michele Cucuzza. L'opera è edita da Falco Editore, la casa editrice nata nel 2004 che ha la sua sede a Cosenza e fa capo a Michele Falco, giovane imprenditore di successo. L’evento potrà essere seguito in diretta su webtv.camera.it.

«Non siamo solo 'ndrangheta»

«Faremo conoscere l’esperienza di chi ogni giorno si impegna nella nostra terra - ha fatto sapere Di Natale -. Abbiamo bisogno di raccontarci di far conoscere esempi positivi di chi da sempre resta in prima linea e lotta con onestà e impegno». Poi ha aggiunto: «Sono davvero felice delle tante adesioni di amministratori della nostra provincia qualcosa sta cambiando anche dalle nostre latitudini. Non siamo solo ndrangheta e malaffare, c’è una “migliore Calabria” da raccontare».

I partecipanti

A raccontare la loro personale esperienza nelle istituzioni ci saranno: Lucia Nicoletti, sindaco di Santo Stefano di Rogliano; Donatella Deposito, sindaco di Parenti; Jim Di Giorno, sindaco di San Donato di Ninea; Chiara Donato, consigliere comunale di Paola; Marco Cetraro, assessore del Comune di Tarsia; Mauro Limongi, componente del consiglio d'amministrazione del Gal Riviera dei Cedri; Angelo Severino, consigliere comunale di Morano Calabro; Michele Dima, responsabile dell'associazione Prossima Meta Cosenza; Innocenzo Donato, consigliere comunale Laino Borgo.

Ad introdurre i lavori saranno lo stesso Graziano Di Natale, esponente provinciale del Pd, l'editore Michele Falco e Guido Scarpino, il coraggioso cronista paolano del Quotidiano del Sud rimasto vittima qualche settimana fa di un vile atto intimidatorio quasi certamente riconducibile alla sua attività giornalistica. Ignoti malviventi gli hanno incendiato e distrutto l'auto.

Ci sarà anche il diamantese Ernesto Magorno

Durante la manifestazione sono previsti anche gli interventi di esponenti della politica nazionale. Prenderanno la parola: Giuseppe Fioroni, ex ministro e deputato, è tra i maggiori esponenti del Partito Democratico; Ernesto Magorno, senatore Pd e componente Copasir, il comitato parlamentare per la sicurezza; Lorenzo Guerini, deputato Pd e presidente Copasir; Cosimo Ferri, magistrato e deputato, anche lui eletto tra le fila del Pd.