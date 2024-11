Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, nei giorni scorsi, ha accolto in visita il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Tracy Roberts-Pounds. L’incontro conferma la fondamentale collaborazione tra il corpo e l’apparato diplomatico statunitense per il contrasto alle più evolute e moderne forme di criminalità organizzata transnazionale.

Tracy Roberts-Pounds, unitamente a rappresentanti della Drug Enforcement Administration statunitense, ha visitato il porto di Gioia Tauro, importantissimo hub commerciale del Mediterraneo e punto di approdo di rotte intercontinentali, dove il corpo presta la propria opera di controllo e di protezione dei commerci leciti unitamente alle altre autorità preposte, anche contrastando il traffico transatlantico di stupefacenti, che dal 2020 al 2023 ha consentito il sequestro di oltre 46 tonnellate di cocaina.

Nell’occasione, l’alto diplomatico ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza nel contrasto alla ‘ndrangheta in stretta cooperazione con le Agenzie di law enforcement statunitensi. Il console Roberts-Pounds ha, inoltre, incontrato il comandante regionale della Guardia di Finanza, Gianluigi D’Alfonso, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, il sindaco f.f. di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, l’assessore alla Cultura Irene Vittoria Calabrò, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed ha visitato alcuni dei più importanti siti del patrimonio culturale reggino, come il Museo Archeologico Nazionale e il Castello Aragonese.