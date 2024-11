A bordo della nave Phoenix anche 150 minori non accompagnati. Tra le vittime una ventina di bambini

Ha attraccato questa mattina alle 8,30 alle banchine del porto di Crotone la nave Phoenix dell'organizzazione non governativa Moas con a bordo oltre 600 migranti, tra i quali 150 minori non accompagnati, ma anche le salme di 32 persone recuperate in mare dopo il naufragio del barcone partito dalla Libia sul quale erano stipate circa 500 migranti.

Tra le vittime ci sono una ventina di bambini. Le operazioni di sbarco sono coordinate dalla Prefettura di Crotone con il consueto dispositivo di soccorso: sanitari del 118, medici legali per le prime ispezioni sui corpi delle vittime, volontari della Croce Rossa e della Misericordia.

Le 32 salme saranno sbarcate per ultime. Ieri in Prefettura si e' tenuta una riunione per gestire l'operazione, ma anche per individuare i luoghi dove seppellire in maniera degna le 32 vittime di questa nuova strage di migranti. Da quanto si e' appreso 17 verranno sepolte a Crotone e 2 a Roccabernarda. Le altre in comuni della provincia di Catanzaro.