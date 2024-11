Alla fine agli annunci sono seguiti i fatti. Poliziotti della Questura di Reggio Calabria e il Commissariato di Gioia Tauro stanno notificando un’ordinanza di sgombero ai migranti della baraccopoli di San Ferdinando. Il provvedimento è stato emesso dal Comune nella giornata di ieri. La notizia non è ancora confermata ma fonti ufficiose parlerebbero dello sgombero e della successiva bonifica e demolizione di quanto abusivamente nel corso degli anni è stato realizzato nel ghetto degli stagionali africani già per mercoledì prossimo. A sollecitare con forza lo sgombero erano stati in questi mesi sindacati e associazioni che chiedevano condizioni di vita migliori per i migranti che lì abitano soprattutto dopo gli ultimi tragici episodi, gli incendi dove hanno trovato la morte tre persone.