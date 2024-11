Straordinaria la partecipazione all’iniziativa promossa dal Comitato “Attivamente” e sponsorizzata dal gruppo Pubbliemme per continuare ad aiutare il giovane 35enne di Soverato. I cittadini rispondono con tante offerte al grido della speranza

Giganti, maghi, funamboli. Ma soprattutto il grande cuore di Vibo Marina e dell’intera provincia di Vibo i cui cittadini si sono uniti nel nome di Orlando Fratto. Il “guerriero” di Soverato a cui era stato diagnosticato un sarcoma non operabile in Italia e che grazie alla straordinaria ondata di solidarietà dei calabresi è riuscito a volare a New York per sottoporsi alle cure speciali di un chirurgo giapponese. L’unico che gli avrebbe potuto restituire una nuova vita. L’operazione è andata a buon fine ma la solidarietà continua.

Dallo Ionio al Tirreno. Da Soverato, appunto a Vibo Marina dove straordinaria è stata la partecipazione emotiva, e fattiva all’iniziativa promossa in collaborazione con la Onlus “Orlando il guerriero, i paladini della speranza” e con il supporto di diverse attività commerciali, dal Comitato “Attivamente” e sponsorizzata dal gruppo Pubbliemme.

Dalla vendita di dolci ad una riffa che ha messo in palio del pesce fresco, tutto il ricavato verrà devoluto ad Orlando. Bambini in festa. Genitori partecipi. Da parecchio a Vibo Marina non si vedeva così tanta gente. Tra loro anche diversi artisti che hanno prestato la propria opera gratuitamente.

