La stagione estiva è alle porte e la struttura balneare, a due passi dal centro città, è vittima dell'incuria e del degrado. Il progetto di riqualificazione si è perso nei meandri del Comune e la struttura sta cadendo a pezzi

La stagione estiva è alle porte e il lido comunale di Reggio Calabria, storico complesso balneare, è ancora in balia della sporcizia e del degrado. La struttura, che costeggia la via Marina, è totalmente abbandonata. Le cabine- la maggior parte divelte- vengono usate come bagni. L’odore è nauseabondo. Ci sono anche animali morti. Qui in teoria gli affittuari dovrebbero decidere di trascorrere l’estate. La storia si ripete ogni anno. Ogni anno infatti, nel periodo compreso tra ottobre e giugno il lido è vittima dell’incuria e della paralisi istituzionale. Del progetto di riqualificazione, tanto annunciato dal Comune, non se ne vede neanche l’ombra. Come non si comprende che cosa intenda fare, sempre Palazzo San Giorgio, dopo che la Soprintendenza ha posto il vincolo di interesse storico per le cabine ubicate nella zona sud.

Il complesso sta cadendo a pezzi. Anche gli esperti della Soprintendenza dovrebbero rendersi conto che- porre un vincolo di interesse storico- si va comunque a scontrare con il reale stato della struttura. Una struttura che in alcuni punti non va ristrutturata- sarebbe una perdita di tempo e denaro- bensì demolita. Al momento quindi si attende che il Comune partorisca il progetto di riqualificazione. Ne frattempo, dopo l’emanazione del bando, si procederà all’assegnazione della gestione ai privati. Chiunque se ne dovrà occupare dovrà compiere un lavoro titanico per riportare il lido quantomeno alla decenza.

Una situazione che si poteva comunque evitare se il Comune durante l’anno avesse provveduto alla vigilanza e alla pulizia della struttura. Su questo punto non ci sono scuse. Nessuno la pulisce da mesi. E pensare che nei decenni passati il lido comunale è stato una vera perla per la città e adesso è diventato una fogna a cielo aperto.