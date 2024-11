VIDEO | Le piogge non hanno risparmiato la jonica crotonese: strade allagate e fango tra centro e periferia. Criticità anche per i viaggiatori su autobus, treno e aereo. Al momento, scuole aperte domani nel capoluogo

Anche Crotone e provincia sono stati colpiti da questa nuova ondata di maltempo: una bomba d'acqua ha interessato il territorio sia alle prime luci dell'alba che in tarda mattinata. Fango e detriti hanno invaso le zone centrali del capoluogo, da via 25 Aprile a via Vittorio Veneto; anche le zone periferiche hanno subito allagamenti, come nel quartiere 300 Alloggi alle spalle della caserma dei Vigili del Fuoco, viale Ghandi si è trasformata in una piscina a cielo aperto, su via Impastato la circolazione delle auto ne ha risentito parecchio, e anche il fiume Esaro a tratti ha destato preoccupazione.



Il sindaco Ugo Pugliese, visto il peggioramento delle condizioni meteo, ha chiesto alla cittadinanza di non uscire di casa, di salire ai piani superiori fino a nuova disposizione e ha invitato i concittadini a non utilizzare le auto per lasciare libero il transito ai mezzi di servizio che stanno lavorando in queste ore. Al momento, per domani le scuole rimangono aperte nel capoluogo pitagorico.





I comuni della provincia non sono stati da meno: la strada provinciale 30, che costeggia la miniera ai piedi di Belvedere Spinello, si è allagata; a Cirò è andato in tilt il sistema fognario e l'impianto di illuminazione in alcune zone, e per i quali si è già a lavoro. Disagi anche per i pendolari poiché è stata bloccata la viabilità ferroviaria: a San Leonardo di Cutro treni fermi, e i viaggiatori sono stati fatti rientrare in pullman. La situazione, a quanto appreso, è stata così tanto critica che gli stessi per arrivare sulla fascia jonica, sono dovuti tornare indietro sulla tirrenica.



Rimanendo in ambito infrastrutturale, disagi sono stati registrati all'aeroporto Sant'Anna: il volo Crotone-Bergamo delle 13:45 – che giungeva dalla Lombardia – per problemi legati al maltempo, è stato fatto atterrare a Lamezia. Ai passeggeri è stato detto che sarebbero stati trasportati al Sant'Eufemia con alcuni autobus per poi imbarcarsi: dopo una lunga attesa, è stato comunicato che il loro volo era stato cancellato, e ciò ha portato dei malumori tra i presenti.