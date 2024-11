Ha preso il via da Cosenza la visita in Calabria del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, giunto in elicottero insieme al capo della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli.



La prima tappa del suo tour, che proseguirà a Crotone nelle zone alluvionate e poi alla Cittadella regionale di Catanzaro per la Conferenza Stato- Regioni, è stata programmata nel'ospedale da campo militare in allestimento nell'area di Vaglio lise adiacente la stazione ferroviaria.



Ad accogliere Boccia, tra gli altri, il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì, il sindaco Mario Occhiuto e il delegato attuatore per l'emergenza sanitaria Antonio Belcastro.



All'esterno è in corso una manifestazione da parte di una trentina di attivisti di vari collettivi, tra i quali Prendocasa e Cosentine in lotta. Rivendicano la pronta nomina del commissario ad acta, dopo il valzer di nomine tra Cotticelli, Zuccatelli e Gaudio, e l'utilizzo delle tante strutture ospedaliere dismesse sul territorio per ospitare i pazienti Covid.





