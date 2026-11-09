Sotto le luci dei locali e lungo le passeggiate affollate di Schiavonea, la movida estiva ha rappresentato per anni una delle principali attrattive turistiche del territorio, ma anche un terreno privilegiato per gli interessi della criminalità organizzata. Dietro l'apparente spensieratezza delle serate nei locali di Schiavonea, le indagini della Dda di Catanzaro hanno fatto emergere un sistema di condizionamento capillare, fondato su estorsioni, imposizioni e controllo degli spazi di aggregazione.

Uno dei principali strumenti di controllo era rappresentato dall'imposizione dei servizi di sicurezza e vigilanza all'interno dei locali notturni. I gestori di discoteche e attività di intrattenimento sarebbero stati costretti ad affidare la sorveglianza a personale indicato dal clan, dietro la parvenza di regolari prestazioni di security. Un sistema che, secondo la ricostruzione investigativa, nascondeva in realtà una forma di protezione imposta, funzionale agli interessi della cosca. Affidarsi agli addetti graditi al sodalizio diventava così una condizione necessaria per evitare ritorsioni, furti e danneggiamenti, mentre chi si opponeva rischiava di subire vere e proprie spedizioni punitive. I buttafuori, dunque, non erano soltanto una presenza deputata alla sicurezza dei clienti: la loro presenza nei locali garantiva al gruppo criminale un presidio costante nei luoghi più frequentati della movida.

Le ingerenze non riguardavano soltanto le discoteche e le strutture più grandi, ma si estendevano anche ai piccoli stabilimenti balneari lungo la costa. Nessuna attività commerciale sembrava sottrarsi alle pretese del gruppo, che avrebbe utilizzato anche formule apparentemente lecite per mascherare le richieste di denaro. Tra queste, le sponsorizzazioni imposte alla squadra dilettantistica locale, la Schiavonea C. 97, attraverso contributi che, secondo gli inquirenti, rappresentavano una forma indiretta di imposizione estorsiva. Un sistema di prelievo che consentiva di alimentare le casse del sodalizio, trasformando il movimento economico legato alla stagione turistica in un'ulteriore fonte di guadagno illecito.

La distrettuale di Catanzaro parla di un vero e proprio «monopolio del servizio di security all'interno dei locali notturni, sfruttamento della prostituzione, l'imposizione del pizzo alle aziende. Al riguardo, le investigazioni permettevano di acclarare che il pizzo venisse pagato anche sotto forma di sponsorizzazioni/contributi alla società calcistica dilettantistica “Schiavonea C. 97”, partecipante al campionato di prima categoria».

Alla pressione sulle attività commerciali si affiancava il controllo del mercato degli stupefacenti, altro settore strettamente connesso alla frequentazione dei luoghi della movida. Le indagini avrebbero ricostruito una precisa suddivisione delle piazze di spaccio nell'area della Sibaritide, con referenti incaricati di gestire la vendita nelle singole zone. Per Schiavonea sarebbe emersa la figura di Aldo Abbruzzese, indicato come punto di riferimento per lo smercio della droga e collegato al canale di approvvigionamento di Sibari.

L'imposizione dei servizi di vigilanza, le richieste estorsive ai gestori dei locali e degli stabilimenti balneari e il controllo dello spaccio delineano così un sistema di interessi che avrebbe consentito alla criminalità organizzata di esercitare una presenza pervasiva sulla vita economica e sociale della marina. Una strategia che, sfruttando le occasioni offerte dal turismo e dal divertimento notturno, avrebbe trasformato la vita notturna di Schiavonea in terreno di affermazione e affari per i clan.