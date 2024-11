Il presunto capocosca della mafia dell'Ariola era in carcere dal 1991

VIBO VALENTIA - La Corte d'Assise d'Appello ha deciso. Per il presunto boss Vincenzo Loielo, si aprono i cancelli del carcere. Il 67enne accusato di essere il capo dell'omonima cosca di Gerocarne, attiva nelle preserre vibonesi, era detenuto dal 1991. Condannato in via definitiva a 22 e 18 anni di reclusione per i sequestri degli imprenditori Paolo Giorgetti (di Meda, in provincia di Milano) e Cataldo Albanese (originario di Massafra, nel Tarantino), rapiti rispettivamente nel 1978 e nel 1989, Loielo, a conclusione del processo "Luce nei boschi" a carico della cosiddetta "Mafia di Ariola", era stato assolto per i reati di estorsione e duplice omicidio. I giudici di Catanzaro ne hanno decretato la scarcerazione in accoglimento dell'istanza presentata dall'avvocato Francesco Sabatino, motivata con la venuta meno delle esigenze cautelari.