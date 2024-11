«Qualcuno dice che nel distretto di Catanzaro vi sia una magistratura terribilmente inquinata e corrotta, senza fornire elementi per capire in cosa consista questa corruzione. E soprattutto senza ascoltare chi avrebbe forse qualcosa da dire, trovandosi al vertice della funzione di accusa nel distretto stesso». Lo ha affermato Otello Lupacchini, procuratore generale di Catanzaro, in una intervista rilasciata al nostro network, sulle recenti vicende giudiziarie in cui sono rimasti coinvolti alcuni magistrati operanti nel distretto da lui diretto. Lupacchini ha parlato a Castrovillari, dopo aver partecipato insieme ad Eugenio Facciolla, ad una conferenza stampa convocata in Procura per fornire ai giornalisti i dettagli dell'operazione Ponzi, nell'ambito della quale sei persone sono state arrestate per truffa e falso.

