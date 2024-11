Dopo i “matrimoni” gay di Reggio e Pizzo, è la volta della provincia di Cosenza, dove due ragazze hanno coronato il loro sogno

La prima unione civile tra donne in Calabria è stata celebrata oggi a Rossano, dove Rosa e Samantha hanno detto Sì davanti al sindaco Stefano Mascaro. La cerimonia è stata officiata nella stanza del primo cittadino, all’interno del Palazzo di Città, alla presenza dell’Ufficiale di Stato civile Enrico Graziano. Si tratta della prima unione civile tra donne in Calabria e la prima in assoluto nella provincia di Cosenza. In precedenza, nella regione, erano stati legati in una unione civile due coppie di uomini, prima a Reggio Calabria e poi a Pizzo.