Un vero e proprio tesoretto con beni di altissimo livello è quello rinvenuto, dagli uomini della Guardia di Finanza, durante le perquisizioni degli appartamenti del ‘clan degli zingari’

Cassano allo Jonio - Non manca proprio nulla nelle case degli affiliati al clan degli zingari. I finanzieri hanno effettuato perquisizioni in 100 appartamenti di un intero quartiere di Lauropoli di Cassano allo Jonio. Lo scenario, visto da fuori è desolante, un quartiere degradato dove chi ci vive tenta di arrabattarsi con quello che trova. Quello che però si sono ritrovati davanti gli uomini delle Guardia di finanza è ben altro. Negli appartamenti, al di fuori diroccati, era presente ogni tipo di bene di lusso, dalle auto alle vasche idromassaggio, da arredi di pregio a reperti archeologici (8 oggetti in bronzo, 10 oggetti in terracotta, 1 anfora in terracotta). C’era anche una sala adibita a bisca, un vero e proprio casinò con tanto di tavoli verdi, fiches ecc.



In una pertinenza degli appartamenti è stato rinvenuto un parco auto di altissimo livello: Ferrari 360 Modena, Chevrolet Camaro, Smart Fourfour, Land Rover, Mercedes ML, Aston Martin il cui valore complessivo ammonta a diverse centinaia di migliaia di euro.



Tutto ciò grazie ai proventi del traffico di stupefacenti. Nella giornata di ieri gli uomini della Guardia di Finanza avevano, infatti, sequestrato tre tonnellate di stupefacente: 3000 kg di marijuana, 38,5 di eroina, 42 di sostanza da taglio, per un valore di oltre 50 milioni di euro. Sequestrati anche due motopescherecci usati per il trasporto dello stupefacente dall’Albania.

Leggi anche:

Colpo al ‘Clan degli zingari’, smantellato traffico internazionale di droga (VIDEO)

La storia di Cocò, il bimbo ucciso ‘dagli Zingari’