Il dolore di amici e colleghi di università per la scomparsa Francesca Mandarino. La giovane era candidata alle elezioni studentesche del 19 novembre. Il Comune di Mandatoriccio annulla gli eventi in segno di lutto

Aveva deciso di candidarsi alle prossime elezioni studentesche della Sapienza (dal 19 al 22 novembre) con i colleghi della lista Sapienza Futura. Voleva impegnarsi per la sua università, una di quelle idee che a 21 non puoi non coltivare. Aveva lanciato la propria candidatura – un impegno rinnovato, visto che era stata rappresentante d’istituto anche alle superiori – come si fa adesso, con un post su Instagram pieno di speranza. Quella speranza è finita sul selciato della Tiburtina dopo l’impatto fra due auto, una Opel Mokka e una Fiat 500. Francesca Mandarino, studentessa di giurisprudenza di Mandatoriccio, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Per lei non c’è stato nulla da fare: quando i soccorsi sono arrivati era già morta. La piangono i suoi amici, la ricorda l’associazione Sapienza Futura che su Instagram scrive: «Francesca, la tua voce e il tuo sorriso riecheggeranno per sempre nella nostra Associazione e nell’Università. Siamo vicini alla famiglia e tutti gli amici».

Un sentito cordoglio arriva, sempre attraverso i social, anche dalla community dell'università Luiss: «Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Francesca Mandarino. Una giovane vita spezzata troppo presto a causa di un incidente stradale avvenuto questa notte. Il nostro pensiero a nome degli studenti della Comunità Luiss, va alla sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi di studio che oggi si ritrovano a piangere questa dolorosa perdita. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo a loro con il cuore con il pensiero. Riposa in pace Francesca».

Il Comune di Mandatoriccio, in segno di lutto, ha rinviato la manifestazione - prevista per il prossimo 24 novembre - di inaugurazione della nuova sede della Croce Rossa.

Come accade in questi casi, restano le lacrime, i ricordi, i segni di una presenza soprattutto sui social network. Post in cui Francesca mostrava il proprio amore per la vita e le scene di quotidianità di una ragazza che si affaccia nel mondo con la freschezza dei suoi 21 anni e la voglia di cambiarlo. Anche con quell’idea di offrire il proprio impegno nell’ateneo in cui si stava formando. Perché, parole sue, «ora è il momento di dare il massimo per il nostro futuro» e per risolvere i problemi degli studenti. Era pronta a dare il meglio per la sua università ma un maledetto incidente l’ha sottratta all’amore dei suoi cari e all’affetto degli amici.