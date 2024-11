I responsabili della struttura sereni in attesa del controllo del 22 aprile

E’ fissata per il prossimo 22 aprile l’ispezione del centro di accoglienza Malgrado Tutto, struttura in cui risiedono gli immigrati che per giorni hanno protestato davanti al commissariato di Lamezia Terme contro la mancanza di documenti ed assistenza legale, ma anche per quelle che a loro dire sono condizioni non adeguate all’interno del centro.



La cooperativa si difende. Avrebbe provveduto a dare assistenza legale già a 150 su 200 immigrati e starebbe lavorando per potenziare i servizi e la vivibilità della struttura.



“La problematica dei ritardi nelle decisioni dei loro ricorsi e fissazione delle udienze presso il Tribunale di Catanzaro dipende, purtroppo, dalla numerosa presenza di immigrati presenti sul territorio calabrese che agiscono in giudizio per ottenere dal giudice il permesso negato dalla Commissione Territoriale di Crotone”, spiega la cooperativa che si dice sicura del fatto che “la prossima visita del 22 aprile da parte della commissione prefettizia permetterà alla Malgrado Tutto di documentare con i fatti, il lavoro effettivamente svolto per i migranti anche al fine di favorire una loro integrazione nel tessuto sociale locale e nazionale”.





Tiziana Bagnato